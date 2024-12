Borsa di Tokyo, chiusura piatta: Nikkei in leggero rialzo dello 0,01%

La Borsa di Tokyo ha chiuso la giornata di contrattazioni con una performance pressoché invariata, evidenziata da un lieve aumento dello 0,01% dell’indice Nikkei che ha raggiunto i 39.372,23 punti. In parallelo, il Topix ha registrato un incremento più consistente dello 0,29%, chiudendo a 2.749,31 punti. Questo andamento riflette una giornata di scambi caratterizzata dalla vivacità dei titoli del settore della difesa, tra cui spiccano Mitsubishi Heavy Industries e Kawasaki Heavy Industries, mentre le utility hanno subito un calo.

Gli investitori restano in attesa delle imminenti stime sull’inflazione negli Stati Uniti per il mese di novembre, dati che potrebbero influenzare i mercati globali. Questo clima di attesa si ripercuote anche sul mercato valutario, dove la valuta giapponese ha mostrato un leggero recupero rispetto al dollaro, dopo aver toccato la soglia di 152 per un dollaro nella serata precedente. Attualmente, il cambio si attesta intorno a 151,5.