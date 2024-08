Borsa di Tokyo chiude in rialzo: Nikkei guadagna lo 0,68%

La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo sulla scia dei guadagni registrati a Wall Street, dove gli investitori confidano in una prossima serie di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. Nonostante l’ottimismo, la forza dello yen rispetto al dollaro ha mantenuto gli investitori su un piano di cautela.

L’indice Nikkei ha registrato un incremento dello 0,68% raggiungendo i 38.211,01 punti, mentre l’indice Topix ha segnato un rialzo dello 0,25% chiudendo a 2.671,40 punti. Lo yen ha continuato a rafforzarsi dall’inizio di agosto, appesantendo il dollaro a causa delle aspettative di tagli dei tassi da parte della Fed e delle preoccupazioni riguardanti l’economia.

Tra i titoli più rilevanti, Japan Tobacco ha segnato un aumento dell’1,41% in seguito all’annuncio dell’acquisizione per 2,4 miliardi di dollari dell’azienda americana di tabacco Vector Group, quarto operatore del settore negli Stati Uniti. Al contrario, Seven & i ha subito una flessione dell’1,44%, influenzata da un articolo del quotidiano Nikkei che ha riportato possibili ostacoli normativi all’offerta ricevuta dalla canadese Alimentation Couche-Tard, da parte del governo giapponese.