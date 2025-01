Borsa di Tokyo chiude in calo: Nikkei in flessione dell’1%

La giornata di contrattazioni alla Borsa di Tokyo si è conclusa con un segno negativo, registrando una flessione dell’1% nell’Indice Nikkei, che si è assestato a 39.190,40 punti. Questo calo è stato principalmente trainato dalle performance deludenti di settori chiave, come quello delle auto e della farmaceutica, che hanno influenzato il mercato in maniera significativa.

Tra le blue chip, Otsuka Holdings ha subito un calo del 4,2%, mentre Toyota ha visto una diminuzione del 2,4%. Anche Fast Retailing ha registrato una significativa perdita del 6,5%, a causa dei profitti più deboli del primo trimestre in Cina, che hanno sollevato dubbi sulle prospettive per l’anno in corso. In parallelo il mercato attendeva con cautela i dati sull’occupazione negli Stati Uniti, previsti nel pomeriggio, che hanno contribuito a mantenere un clima di incertezza tra gli investitori. Inoltre, il rendimento dei titoli di stato giapponesi a 10 anni ha raggiunto il suo livello più alto dal maggio 2011, salendo di 2,5 punti base all’1,195%.