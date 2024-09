Borsa di Hong Kong chiude in rialzo: Shenzhen guadagna l’1,6%

La Borsa di Hong Kong ha chiuso in positivo, con l’indice Hang Seng in aumento del 2% a 18.013,16 punti, seguito dall’indice Hang Seng Tech che ha registrato un incremento del 3,25%. Questo rialzo è avvenuto dopo il recente taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, che ha spostato l’attenzione degli investitori sulla Banca centrale cinese (Pboc).

Gli investitori attendono con ansia l’annuncio della Pboc sui tassi sui mutui, previsto per domani, con la speranza di un ulteriore allentamento delle politiche monetarie. Questo ha portato a un forte interesse per i titoli del settore immobiliare, con China Resources Land in crescita del 7,78% e Longfor Group del 6,9%.

Le borse della Cina continentale hanno anch’esse mostrato segnali positivi, con l’indice composito di Shanghai in aumento dello 0,7% a 2.736,02 punti e l’indice composito di Shenzhen che ha chiuso in rialzo dell’1,6%.