Borsa di Hong Kong chiude in rialzo: l’indice Hang Seng è salito dell’1,74%

Ing Bank ha registrato un utile netto di 1,455 miliardi di euro nel primo trimestre 2025, in calo del 7,8% rispetto all’anno precedente, ma superiore alle aspettative. I ricavi hanno raggiunto i 5,64 miliardi di euro. La banca ha annunciato un riacquisto di azioni proprie per 2 miliardi di euro, mantenendo la guidance per il 2025 e puntando agli obiettivi del 2027.