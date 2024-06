Borsa Cinese, chiusura contrastata: Hong Kong chiude a +0,25%, Shanghai cede lo 0,44%

Le borse cinesi hanno chiuso la giornata di contrattazioni in maniera contrastata. A Hong Kong, l’indice Hang Seng ha registrato un incremento dello 0,25%, superando i 18mila punti e beneficiando in parte delle buone performance del settore tecnologico, che ha chiuso con un +0,6%.

Protagonista della seduta è stato il gruppo biotecnologico Shanghai Henlius Biotech, che ha visto un aumento del 19% del proprio valore. Questo balzo è stato stimolato dalla decisione del suo azionista di controllo, Fosun International, di lanciare un’offerta pubblica di circa 700 milioni di dollari per ritirare il titolo dal listino.

In controtendenza, l’indice composto di Shanghai ha chiuso in calo dello 0,44%. Quest’ultimo ha perso circa il 6% nell’ultimo mese, raggiungendo i minimi da febbraio. Gli investitori sono ora in attesa del terzo plenum del comitato centrale del Partito comunista cinese, previsto per luglio, sperando di ricevere indicazioni sul rilancio dell’economia.