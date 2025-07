Borgosesia investe 4,45 mln in due strutture ricettive in Toscana

Borgosesia, società quotata su Euronext Milan di Borsa Italiana ed attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi – ha finalizzato un investimento complessivo pari a 4,45 milioni di euro per l’acquisto di crediti, del valore nominale di 11 milioni di euro circa, garantiti da ipoteche iscritte su due strutture ricettive toscane: Borgo Il Melone a Cortona (AR) e Residence San Rossore a Pisa (PI).

All’acquisto dei crediti, si legge in una nota del gruppo, è seguito un accordo con le famiglie proprietarie dei due asset propedeutico a facilitare, entro l’anno, il rilievo degli stessi e ciò anche unitamente ad altri investitori.

In un contesto economico caratterizzato da forti incertezze, il Gruppo Borgosesia ha sottolineato che intende “proseguire nel semestre, anche grazie alla collaborazione avviata con Herman – PNGroup, nel programma di revamping di piccole e medie strutture ricettive impegnate in piani di rilancio o di rafforzamento finanziario, scegliendo ancora una volta di investire sul territorio toscano dove, tra l’altro, nel dicembre scorso ha partecipato al progetto riqualificazione di Fattorie Santo Pietro, prestigiosa tenuta di oltre 250 ettari nei pressi di San Gimignano ed oggi oggetto di un articolato piano di valorizzazione”.