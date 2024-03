Booking.com conferma la piena collaborazione dopo l’istruttoria dell’Antitrust

In merito all’avvio dell’istruttoria da parte dell’Antitrust per abuso di posizione dominante, la società Booking.com ha diramato una nota per confermare la sua totale collaborazione: “Possiamo confermare che stiamo pienamente collaborando con la Guardia di Finanza e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ieri hanno svolto delle ispezioni nei nostri uffici in Italia”.