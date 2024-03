Bollettino BCE: tassi a livelli restrittivi per tutto il tempo necessario

Così l’istituto di Francoforte nel consueto Bollettino economico.

Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare che l’inflazione ritorni tempestivamente al suo obiettivo di medio termine del 2%. Sulla base della sua attuale valutazione, il Consiglio direttivo ritiene che i tassi di interesse di riferimento della BCE siano a livelli che, se mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, contribuiranno in modo sostanziale al raggiungimento di questo obiettivo.

Le future decisioni del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi di interesse di riferimento della BCE siano fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario.

Il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello e la durata appropriati della restrizione. In ogni caso, il Consiglio direttivo è pronto ad adeguare tutti gli strumenti previsti dal suo mandato per assicurare che l’inflazione ritorni all’obiettivo del 2% nel medio termine e per preservare il regolare funzionamento della trasmissione della politica monetaria.