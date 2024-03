Boeing, cambio ai vertici dell’azienda dopo la crisi del 737 Max

Cambio ai vertici di Boeing dopo la crisi del 737 Max: l’amministratore delegato, Dave Calhoun, lascerà l’incarico alla fine del 2024, mentre le dimissioni del presidente del consiglio di amministrazione, Larry Kellner, saranno effettive dalla riunione annuale che si terrà a maggio.

Al posto di Larry Kellner arriverà Steve Mollenkopf, già membro del board del colosso USA dal 2020. Stan Deal, presidente e amministratore delegato di Boeing Commercial Airplanes, ha già lasciato l’azienda e al suo posto è arrivata Stephanie Pope, recentemente diventata Chief Operating Officer dopo aver guidato il Boeing Global Services.

Il terremoto ai vertici dell’azienda arriva in un momento in cui le compagnie aeree e le autorità nazionali continuano a chiedere a Boeing cambiamenti all’interno della società dopo una serie di problemi sulla produzione e sulla qualità degli aerei, a cominciare da quello della compagnia statunitense Alaska Airlines che lo scorso 5 gennaio è stato costretto a un atterraggio di emergenza per l’esplosione di un portellone.