BioNTech acquisisce CureVac per 1,25 miliardi di dollari

La scena del biotecnologico europeo è stata scossa da una significativa acquisizione: BioNTech, la rinomata azienda tedesca dietro il famoso vaccino Covid-19, ha annunciato il completamento dell’acquisizione di CureVac. Quest’ultima è un’altra pioniera nel campo delle terapie a Rna messaggero, e l’accordo è stato siglato per una cifra impressionante di 1,25 miliardi di dollari.

Questa mossa strategica consentirà a BioNTech di potenziare ulteriormente le sue competenze nel settore oncologico, un campo in cui l’azienda ha già mostrato notevoli progressi. La fusione è stata ufficialmente approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le aziende, segnando un passo importante verso l’espansione delle capacità di ricerca e sviluppo nel settore delle biotecnologie.

BioNTech e CureVac, entrambe con sede in Germania, sono riconosciute per il loro lavoro innovativo nel campo delle terapie a Rna messaggero. Questa tecnologia è al centro di molte delle recenti scoperte scientifiche e applicazioni terapeutiche, in particolare nel contesto della pandemia di Covid-19.