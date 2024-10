BingEx debutta sul Nasdaq con una IPO da 66 milioni di dollari

BingEx, azienda leader nel settore dei servizi di corriere on-demand in Cina, ha annunciato il completamento della sua offerta pubblica iniziale (IPO), emettendo 4.000.000 di American Depositary Shares (ADS). Ogni ADS rappresenta tre azioni ordinarie di Classe A, ed è stata venduta a 16,50 dollari, posizionandosi nella fascia alta della stima tra 15 e 17 dollari.

L’operazione ha generato un ricavato lordo di 66 milioni di dollari, ipotizzando che non venga esercitata l’opzione degli underwriter per acquistare ulteriori ADS. BingEx ha infatti concesso loro un periodo di 30 giorni per l’acquisto di un massimo di 600.000 ADS aggiuntivi al prezzo stabilito durante l’IPO.

Da oggi BingEx sarà presente sul mercato azionario Nasdaq con il simbolo ‘FLX’. La chiusura dell’offerta è prevista per il 7 ottobre 2024, salvo il verificarsi delle consuete condizioni di chiusura.