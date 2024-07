BCE, Lagarde ribadisce l’obiettivo del 2% di inflazione a medio termine

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione al suo obiettivo del 2% a medio termine. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato in conferenza stampa a Francoforte che i tassi di riferimento saranno mantenuti su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario per conseguire questo fine.

Lagarde ha spiegato che per determinare il livello e la durata adeguati della restrizione, il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati. Le decisioni verranno definite di volta in volta a ogni riunione, basandosi sulla valutazione delle prospettive di inflazione, sui nuovi dati economici e finanziari, sulla dinamica dell’inflazione di fondo e sull’intensità della trasmissione della politica monetaria. La BCE non si vincolerà a un particolare percorso dei tassi.