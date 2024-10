Bce: Lagarde, “livello e durata determinati da approccio dipendente da dati e riunione per riunione”

Il Consiglio direttivo della banca centrale europea (Bce) “manterrà i tassi di interesse sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario a raggiungere tempestivamente il suo obiettivo di inflazione a medio termine del 2 percento. Il livello e la durata appropriati continueranno a essere determinati seguendo un approccio dipendente dai dati e riunione per riunione”. Lo ha dichiarato Christine Lagarde, presidente della Bce, nel corso del suo intervento alla riunione all’annuale del Fondo monetario internazionale. In particolare, Lagarde ha precisato che “le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse si baseranno sulla valutazione delle prospettive di inflazione e sulla forza della trasmissione della politica monetaria” e ha anche ribadito che la Bce “non si sta impegnando in anticipo su un particolare percorso dei tassi di interesse”.