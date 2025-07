Bce: Lagarde, “impegnati a raggiungere target inflazione del 2%”

L’attuale posizione della Banca Centrale Europea (Bce) sui tassi di interesse è appropriata e siamo pienamente impegnati a raggiungere l’obiettivo di inflazione del 2%. Lo ha dichiarato la Presidente della Bce Christine Lagarde all’emittente ARD. “La nostra determinazione, il nostro impegno, il nostro dovere è mantenere la stabilità dei prezzi, e la stabilità dei prezzi si aggira intorno al 2%”, ha rimarcato Lagarde. “Siamo impegnati a raggiungere l’obiettivo del 2% e faremo tutto il necessario – per usare una formula ormai famosa – per garantire questo livello”, ha aggiunto ricordando che “al momento c’è molta incertezza e imprevedibilità, ma sul fronte prezzi, saremo certi e stabili.” Alla domanda sul percorso dei tassi, Lagarde ha ribadito le recenti dichiarazioni secondo cui “ora siamo in una buona posizione”.