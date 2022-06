Bce, Lagarde: ‘considereremo nuovo scudo anti-spread 21 luglio, ma non chiedetemi dettagli’

“Il Consiglio direttivo della Bce valuterà il nuovo strumento anti-frammentazione euro (scudo anti-spread salva BTP) il prossimo 21 luglio (in occasione della prossima riunione, quando sarà annunciato anche il primo rialzo dei tassi, nell’area euro, in più di 10 anni). Questo strumento (scudo anti-spread) ci sarà. Ma non chiedetemi dettagli e/o altro”. Così la numero uno della Bce Christine Lagarde, in un intervento al forum sulle banche centrali organizzato dalla Bce, come ogni anno, a Sintra, in Portogallo.

Il tema del forum della Bce, quest’anno, è “Challenges for monetary policy in a rapidly changing world”, ovvero “Sfide per la politica monetaria in un mondo che cambia rapidamente”

Iniziato lunedì 27 giugno, il Forum annuale di Sintra si concluderà oggi, mercoledì 29 giugno.