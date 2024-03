Bce: contro il caro-vita giù i consumi delle famiglie. Unc: dati allarmanti e preoccupanti

Per far fronte al caro-vita il 69% delle famiglie ha modificato i consumi, il 43% ha usato i risparmi, il 31% ha cercato di far salire le entrate. Tra chi ha agito solo sui propri consumi, il 50% ha cercato di trovare prezzi più vantaggiosi altrove, il 33% ha abbassato la qualità dei propri acquisti, il 28% ha ridotto le quantità.

Così emerge da uno studio Bce che commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.