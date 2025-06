Bayer chiude il 2024 con una perdita di 2,55 miliardi di euro

Il gruppo Bayer ha concluso il 2024 con una perdita netta di 2,55 miliardi di euro, un miglioramento rispetto ai 2,9 miliardi di euro persi nel 2023. Gli oneri eccezionali, pari a 5,5 miliardi di euro, legati principalmente alle svalutazioni delle attività della divisione agrochimica, hanno avuto un impatto significativo sui risultati.

Nonostante queste rettifiche, il risultato operativo, che è stato negativo per 71 milioni di euro, avrebbe potuto essere positivo per 5,43 miliardi di euro. Il margine operativo lordo del gruppo è sceso del 13,5% attestandosi a 10,1 miliardi di euro, mentre i ricavi sono rimasti stabili con un lieve incremento dello 0,7%, raggiungendo i 46,6 miliardi di euro. Considerando gli effetti dei cambi, la crescita è stata del 2,2%.

Guardando avanti, il 2025 sarà un anno cruciale per il turnaround del colosso chimico-farmaceutico. Bayer prevede ricavi sostanzialmente in linea con l’anno precedente, stimati tra 45 e 47 miliardi di euro, aggiustati per i cambi. L’EBITDA, prima delle voci straordinarie, è previsto tra 9,5 e 10 miliardi di euro.