Bayer, accordo per un insetticida biologico di nuova generazione

La collaborazione tra Bayer e la società britannica AlphaBio Control ha portato alla firma di un accordo esclusivo, annunciato recentemente. L’oggetto di questo accordo è un insetticida biologico di nuova generazione, che si preannuncia come il primo ad essere specificatamente destinato all’uso nei seminativi, inclusi importanti colture come colza e cereali. L’introduzione di questo prodotto sul mercato è attesa per il 2028, dopo che saranno completate le necessarie fasi di sviluppo e registrazione.

Questo innovativo insetticida è frutto della ricerca condotta da AlphaBio Control, azienda che vanta già una collaborazione con Bayer per la distribuzione di ‘Flipper’, un altro prodotto biologico per la protezione delle colture. Benoit Hartmann, a capo del settore prodotti biologici nella Divisione Crop Science di Bayer, ha sottolineato l’importanza di offrire agli agricoltori soluzioni avanzate per rispondere alle sfide poste da una popolazione in aumento, dai cambiamenti climatici, e dalla necessità di elevare gli standard di sicurezza e sostenibilità.

“I biocontrolli rappresentano un tassello fondamentale nella nostra strategia volta all’espansione dell’agricoltura rigenerativa”, ha aggiunto Hartmann, esprimendo entusiasmo per la possibilità di fornire agli agricoltori un’alternativa biologica efficace per la protezione delle loro colture.