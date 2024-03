Bank of England: tassi rimangono invariati

La BoE ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%, ma ha accennato a tagli all’orizzonte in seguito al calo dell’inflazione più rapido del previsto.

Il Comitato di politica monetaria ha votato 8-1 per mantenere i tassi fermi, con un membro che ha votato per un taglio di 25 punti base al 5%. In particolare, per la prima volta in questo ciclo, nessun membro ha votato a favore di ulteriori rialzi, dopo che due membri si erano espressi a favore di un aumento di un quarto di punto nella riunione precedente.