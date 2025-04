Bank of America, ricavi in aumento del 6% nel primo trimestre 2025

Bank of America ha iniziato il 2025 con risultati finanziari superiori alle aspettative, grazie principalmente al successo delle sue operazioni di trading sui mercati globali. Nei primi tre mesi, la banca con sede a Charlotte ha riportato un utile netto di 7,4 miliardi di dollari, pari a 0,9 dollari per azione, rispetto ai 6,7 miliardi di dollari, o 0,76 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo rappresenta un incremento del 6% nei ricavi, che sono passati da 25,8 a 27,4 miliardi di dollari, superando il consensus degli analisti che prevedeva profitti di 0,82 dollari per azione e un fatturato di 26,9 miliardi di dollari.

Un altro dato positivo riguarda i depositi medi, che sono cresciuti del 3% raggiungendo i 1.960 miliardi di dollari, segnando il settimo aumento trimestrale consecutivo. Anche i prestiti medi sono aumentati del 4%, toccando i 1.090 miliardi di dollari. Sul fronte patrimoniale, il rapporto Cet 1 è rimasto stabile rispetto al quarto trimestre 2024, attestandosi a 201 miliardi di dollari, con un rapporto dell’11,8%, superiore al 10,7% richiesto a livello regolamentare.