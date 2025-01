Bank of America raddoppia l’utile nel quarto trimestre 2024

Bank of America ha chiuso il quarto trimestre del 2024 con un impressionante utile netto di 6,7 miliardi di dollari, segnando un incremento significativo rispetto ai 3,1 miliardi registrati nello stesso periodo del 2023. Questo risultato ha portato i ricavi trimestrali a crescere del 15%, raggiungendo i 25,3 miliardi di dollari.

L’utile per azione è salito a 0,82 dollari, un miglioramento sostanziale rispetto ai 0,35 dollari del quarto trimestre dell’anno precedente. Anche l’utile da interessi netti ha mostrato una crescita, arrivando a 14,4 miliardi di dollari, con un incremento del 3% rispetto al 2023. Ogni settore di business ha contribuito positivamente alla crescita del fatturato, con i depositi e i prestiti che hanno registrato i rialzi più significativi. La solidità del capitale e della liquidità ha permesso alla banca di restituire 21 miliardi di dollari agli azionisti nel 2024.

Brian Moynihan, presidente e amministratore delegato di Bank of America, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti, affermando: “Riteniamo che questo ampio slancio prepari molto bene il 2025 per Bank of America. Ringrazio tutti i miei compagni di squadra per un altro grande anno e insieme non vediamo l’ora di guidare l’azienda nel 2025 in un contesto di un solido ambiente economico”.