Banco Desio ha completato l’acquisizione di 14 sportelli bancari da Banca Popolare di Puglia e Basilicata

12:12

Le quotazioni del petrolio aumentano a seguito della caduta del regime di Bashir Al-Assad in Siria, con preoccupazioni per la crescita economica globale. Il Brent sale a 71,8 dollari al barile mentre il WTI raggiunge 67,96 dollari. L’Opec+ ha esteso i tagli alla produzione fino al 2026. Il Consiglio di Sicurezza ONU si riunirà per discutere della situazione.