Banco Bpm: DBRS migliora i rating, “progressi compiuti nell’asset quality”

Morningstar DBRS (DBRS) ha migliorato i credit rating di Banco Bpm con il ‘Long-Term Issuer Rating’ a BBB (high) da BBB, e lo Short-Term Issuer Rating a R-1 (low) da R-2 (high). Ad entrambi i rating è stato assegnato un trend stabile. Contestualmente, sono stati confermati il Long-Term Deposits rating a BBB (high) con trend Positivo e il Short-Term Deposits rating a R-1 (low).

“L’upgrade da parte di DBRS riflette i continui miglioramenti della redditività di Banco Bpm, ottenuti grazie a una combinazione di controllo dei costi operativi, basso costo del rischio e un maggiore livello di diversificazione del business. DBRS segnala altresì come Banco Bpm abbia adottato diverse misure per diversificare il proprio mix di attività, concentrandosi fortemente sullo sviluppo della bancassurance e dei servizi di pagamento e come, con la recente acquisizione di Anima, rafforzerà la propria posizione nel settore dell’asset management”, si legge in un nota nella quale si precisa che l’azione di rating tiene conto anche dei progressi compiuti da Banco Bpm nell’asset quality, il mantenimento di adeguati buffer di capitale nel 2024 e considera altresì l’impatto a capitale previsto dall’operazione Anima in ipotesi di non applicazione del Danish Compromise.