Banca Mediolanum: Standard Ethics alza il rating ESG

Standard Ethics ha innalzato il corporate standard ethics rating (SER) di Banca Mediolanum a “EE” dal precedente “EE-” con outlook positivo.

Nel corso degli ultimi 12/24 mesi, spiegano gli esperti, la banca guidata dalla famiglia Doris ha rafforzato il proprio impegno in ambito Environment (E) con un processo di due diligence per il monitoraggio dei rischi climatico-ambientali relativi ai fornitori, esteso ai portafogli di investimento e alle politiche creditizie della Banca, inclusi i mutui green. In riferimento alla dimensione Social (S), sono state promosse iniziative nell’ambito Diversity & Inclusion, attraverso la promulgazione di una Policy Anti-Harassment e l’ottenimento della certificazione UNI/PdR per la Parità di Genere. Lato Governance (G), Banca Mediolanum ha proseguito il percorso di adesione ai principali framework internazionali di finanza sostenibile. Si registrano particolari iniziative dedicate all’innovazione digitale e alla promozione di prodotti e servizi a favore della clientela – anche tramite il ruolo dei Family Banker e del loro radicamento territoriale.

E aggiungono: “la disclosure, la rendicontazione extra-finanziaria e lo ESG Risk Management, sono allineati alle buone pratiche di settore. Il cda è costituito in maggioranza da consiglieri indipendenti e raggiunge la parità di genere. La banca è allineata alle indicazioni provenienti dall’Onu, dall’Ocse e dall’Ue in materia di Sostenibilità. La visione di lungo periodo è positiva”.