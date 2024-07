Banca Mediolanum: a giugno 784 mln raccolta netta totale, 5,66 mld da inizio anno

Banca Mediolanum ha annunciato i risultati commerciali relativi al mese di giugno 2024, con una raccolta netta totale pari a 784 milioni di euro, raggiungendo i 5,66 miliardi da inizio anno. La raccolta netta in risparmio gestito è stata, invece, pari a 680 milioni (3,09 miliardi YTD).

“Il solido trend positivo prosegue con l’ulteriore contributo del mese di giugno, che ci permette di chiudere un ottimo primo semestre con circa 5,7 miliardi di raccolta totale e 3,1 miliardi di raccolta in prodotti di risparmio gestito. Giugno si distingue come miglior mese dell’anno per raccolta gestita, con ben 680 milioni, prevalentemente indirizzati a prodotti della casa. Anche l’acquisizione clienti procede a gonfie vele, con 109 mila nuovi clienti nell’anno, il 10% in più rispetto al 2023”, ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.