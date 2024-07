Banca Generali: Standard Ethics conferma rating ESG

Standard Ethics ha riconfermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “EE+” a Banca Generali.

“La governance della sostenibilità e le strategie ESG (Environmental, Social, Governance) appaiano coerenti al livello di rating raggiunto dalla Banca ed all’allineamento che viene richiesto alle indicazioni volontarie delle Nazioni Unite, dell’Ocse e dell’Unione europea – si legge nel report degli analisti -. La revisione di normativa interna, quali il Codice Interno di Comportamento (con un focus su Sostenibilità, equità e sviluppo dell’intelligenza artificiale), la Sustainability Policy (volta a declinare gli aspetti ESG sia lato corporate sia lato business) e la Policy di Audit del Gruppo (volta rafforzare le attività di controllo), oltre agli aggiornamenti in materia di cybersecurity e rischio ICT, sono realizzazioni che si innestano in un contesto organizzativo ben strutturato”. Il Piano Strategico 2022-2024, concludono gli esperti, è in corso di esecuzione ed integra, anche a livello di prodotti, i temi ESG. La rendicontazione di Sostenibilità è conforme alle buone pratiche di settore. La visione di medio e lungo periodo si conferma positiva.