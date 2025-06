Banca Generali: raccolta netta a 609 mln a maggio

Banca Generali ha annunciato di avere realizzato a maggio una raccolta netta di 609 milioni di euro per un totale da inizio anno di 2.697 milioni di euro. “La raccolta del mese conferma il forte aumento della domanda di consulenza da parte delle famiglie in un contesto di mercato ancora incerto. La rete di consulenti di Banca Generali ha saputo rispondere con professionalità a queste esigenze mettendo a segno nuove opportunità di crescita”, si legge in una nota del gruppo guidato a Mossa.

La raccolta in asset under Investment è aumentata significativamente, con flussi per 460 milioni nel mese (+66% a/a) per un totale di 1.125 milioni da inizio anno. Forte domanda di Polizze Tradizionali che hanno registrato una raccolta di 235 milioni (385 milioni da inizio anno), confermando la ricerca di protezione dei clienti in un contesto di mercati finanziari volatili.