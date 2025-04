Banca Generali: Ops Mediobanca “non sollecitata né preventivamente concordata”

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, riunitosi ieri nell’ambito di una seduta straordinaria, ha preso atto della comunicazione da parte di Mediobanca e avente ad oggetto un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali.

“Fermo restando che l’analisi più dettagliata dei termini e delle caratteristiche dell’offerta è in corso, Banca Generali si esprimerà sull’offerta con le tempistiche e secondo le modalità previste dalla legge. Si precisa che l’offerta medesima non è stata sollecitata né preventivamente concordata con Banca Generali”, si legge nel comunicato diffuso ieri dalla banca nel quale si indica che proseguono le attività del Gruppo Banca Generali secondo quanto pianificato o già comunicato al fine di continuare a contribuire alla creazione di valore per tutti gli azionisti e gli stakeholders.