Banca Generali lancia Opa su Intermonte

La settimana si apre a Piazza Affari con una nuova operazione nel settore finanziario. Banca Generali ha annunciato la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni di Intermonte Partners Sim. Con l’intenzione di ottenere la revoca delle azioni dalla negoziazione su Euronext Growth Milan (delisting).

L’offerente pagherà un corrispettivo pari a 3,04 euro per ciascuna azione (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti dall’Emittente) portata in adesione all’offerta.

Entrando più nel dettaglio dell’operazione nella nota si legge che il premio incorpora: “un premio pari al 21,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni di Intermonte alla data del 13 settembre 2024 (ultimo giorno di borsa aperta prima della data di questa comunicazione)” e “un premio pari al 22,4%, 24,0%, 17,3% e 18,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni di Intermonte, rispettivamente in ciascuno dei precedenti 1, 3, 6 e 12 mesi prima della data di riferimento (inclusa)”.

Banca Generali è una banca private, leader nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale, che, tramite i propri consulenti finanziari, assiste i propri clienti nella gestione e protezione dei patrimoni con soluzioni innovative e orientate alla sostenibilità. “Con una strategia orientata al lungo termine focalizzata su uno sviluppo sostenibile capace di creare valore a tutti gli stakeholders, il gruppo bancario Banca Generali amministra complessivamente circa 99 miliardi di euro per conto di circa 355 mila clienti (dati al 30 giugno 2024) – si legge nel comunicato -. Banca Generali si propone come punto di riferimento nel mercato della consulenza finanziaria per valore del servizio, innovazione e sostenibilità. Attraverso una rete di consulenti finanziari altamente qualificati, il gruppo bancario Banca Generali vuole rispondere alle esigenze di investimento di ciascun cliente per costruire e prendersi cura dei suoi progetti di vita, coerentemente con il profilo finanziario e l’orizzonte temporale di ognuno”.