Banca Generali entra nell’indice Stoxx 600

16:40

Dopo i record della seduta precedente, Wall Street apre senza grandi variazioni, con l’attenzione degli investitori rivolta alle banche centrali e ai dati macroeconomici in arrivo, in particolare dal mercato del lavoro statunitense. Le aspettative sono per un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Focus anche su Tesla e il pacchetto retributivo di Elon Musk, recentemente respinto da un giudice del Delaware.