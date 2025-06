Banca Generali: confermato lo Standard Ethics Rating “EE+”

Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “EE+” a Banca Generali.

“Prosegue l’allineamento della governance della Sostenibilità della Banca alle indicazioni internazionali promosse da Onu, Ocse e Unione Europea attraverso l’aggiornamento della Sustainability Policy e l’implementazione della Dashboard di Sostenibilità e il Climate Risk Assessment per il monitoraggio dei temi della sostenibilità da parte degli organi apicali”, spiegano gli esperti.

Tra le principali attività in campo ESG, si ricordano l’adozione del Piano di Transizione Climatica per il lato Environment (E) con obiettivi di riduzione al 2030 e di net zero al 2040; la Diversity, Equity & Inclusion Strategy, che ha guidato le iniziative nel corso del 2024 per l’ambito Social (S) tra cui l’ottenimento della Certificazione per la Parità di Genere; e la Policy Anticorruzione per la Governance (G), allineata alle best practice in materia.

Nel report si sottolinea che “l’offerta di prodotti e servizi sostenibili ha superato le aspettative del Piano 2022-2024, conclusosi con successo nel 2024. Sono state avviate, inoltre, le attività legate all’Active Ownership, anche attraverso apposita reportistica. La rendicontazione è allineata alle richieste della nuova Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)”. Si attende la nuova strategia di medio periodo, che avrà un focus sul tema dell’Intelligenza Artificiale, tema su cui si segnala un’intensa attività di formazione e informazione.