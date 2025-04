Banca d’Italia, utile netto di 800 milioni di euro nel 2024

La Banca d’Italia ha annunciato un risultato netto positivo di 800 milioni di euro per il bilancio 2024, nonostante una perdita lorda di 7,3 miliardi di euro. Questo risultato è stato possibile grazie all’uso del fondo rischi generali per 5,8 miliardi e al recupero fiscale di 2,4 miliardi, come precisato dal governatore Fabio Panetta durante la Relazione all’Assemblea dei Partecipanti.

Panetta ha sottolineato che nonostante i tassi ufficiali siano gradualmente diminuiti nel 2024, il loro livello medio è rimasto più alto rispetto all’anno precedente, influenzando negativamente il margine di interesse per 4,2 miliardi e la ridistribuzione del reddito monetario, che ha registrato un risultato netto di -1,9 miliardi. Nonostante queste difficoltà, la Banca è riuscita a confermare il dividendo di 200 milioni ai Partecipanti e a riconoscere 644 milioni allo Stato, oltre a distribuire ulteriori 140 milioni da una riserva dedicata.

Guardando avanti, Panetta ha espresso fiducia in un ritorno a un utile lordo nel 2025, sulla base delle attuali previsioni di mercato riguardanti l’evoluzione dei tassi di interesse. “Alla luce delle attuali previsioni di mercato sull’evoluzione dei tassi di interesse, si conferma l’aspettativa di un ritorno a un utile lordo dal 2025”, ha dichiarato.