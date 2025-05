Bae Systems, ricavi in crescita del 14% nel 2024

Il gruppo britannico Bae Systems ha chiuso il 2024 con risultati finanziari positivi, grazie all’aumento delle spese per la difesa da parte dei governi. I ricavi del gruppo sono saliti a 28,33 miliardi di sterline, segnando un incremento del 14% rispetto all’anno precedente. Anche l’utile operativo ha seguito lo stesso trend positivo, raggiungendo i 3 miliardi di sterline.

Per il 2025, Bae Systems prevede una crescita dei ricavi compresa tra il 7% e il 9%, mentre l’utile operativo dovrebbe aumentare tra l’8% e il 10%. L’utile per azione ha visto un miglioramento del 10%, attestandosi a 68,5 pence, e le previsioni per il 2025 indicano un ulteriore incremento tra l’8% e il 10%.

Il consiglio di amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo finale di 20,6 pence per azione, portando il totale dei dividendi pagati ai soci a 33,0 pence, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Inoltre, nel corso del 2024, Bae Systems ha intrapreso un programma di buyback, acquistando azioni proprie per un totale di 555 milioni di sterline.