Azimut: siglato un accordo vincolante con FSI per la creazione di TNB

Azimut Holding ha siglato un accordo quadro vincolante con FSI SGR, in nome e per conto del fondo di investimento “FSI II”, per la creazione di TNB, una banca di nuova generazione, digitally native e dedicata alla consulenza patrimoniale. L’operazione prende forma dal progetto volto alla creazione di TNB, annunciato da Azimut a fine marzo 2024 e avviato operativamente nel maggio dello stesso anno, con successiva concessione di un periodo di esclusiva a FSI a fine 2024. Si tratta di n’operazione dal valore complessivo potenziale pari a circa 1,2 miliardi di euro nel tempo, con ulteriore upside per Azimut grazie alla partecipazione strategica del 19,99% detenuta in TNB.

“Frutto di un progetto strategico fra istituzioni di primo piano, l’iniziativa porterà alla nascita di TNB, un player digitale indipendente, focalizzato su servizi finanziari evoluti di wealth management e con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per la clientela retail, affluent e private. TNB opererà attraverso un modello fondato su innovazione, solidità patrimoniale e valore delle persone”, si legge in una nota.

A seguito della transazione, Azimut proseguirà il suo percorso di crescita come player globale indipendente con oltre 100 miliardi di euro di masse totali, circa 880 consulenti finanziari in Italia e oltre 850 professionisti a livello internazionale. Allo stesso tempo, l’iniziativa consente ad Azimut di consolidare il proprio posizionamento come piattaforma globale e indipendente di consulenza finanziaria multigenerazionale, rafforzando la flessibilità del Gruppo per le decisioni strategiche di sviluppo e crescita (organica ed inorganica) in Italia e all’estero.

I pilastri dell’operazione

La transazione sarà completata attraverso una serie di operazioni societarie eseguite in modo sostanzialmente contestuale, e segnatamente: