Azimut: raccolta netta maggio a 1,9 mld di euro

Il Gruppo Azimut ha annunciato di avere registrato a maggio una raccolta netta di 1,9 miliardi di euro. La raccolta netta complessiva da inizio anno sale così a quota 7,6 miliardi (obiettivo annuale oltre 10 miliardi). Il totale delle masse ha raggiunto 110,7 miliardi a fine maggio (+3% da inizio anno).

“Azimut continua a guidare l’industria, con una raccolta netta di 1,9 miliardi a maggio e 7,6 miliardi da inizio anno, a conferma del forte slancio commerciale su tutte le principali aree geografiche e segmenti di clientela – commenta Alessandro Zambotti, ceo e cfo del gruppo -. In Italia, la domanda per i nostri fondi di investimento conferma la forza della proposta gestionale. A livello internazionale, i nostri hub di wealth management a Dubai, Monaco e Singapore stanno rafforzando il nostro ruolo di partner di riferimento per la clientela high-net-worth. In Brasile continuiamo a crescere nel segmento dei mercati privati, in particolare nelle infrastrutture. Sul fronte istituzionale e wholesale, stiamo avanzando in Medio Oriente, con il lancio di nuovi mandati in Arabia Saudita e l’avvio di un accordo distributivo in UAE. A questo si aggiunge il contributo positivo delle affiliate strategiche, che rafforzano la nostra capacità di scala e la diversificazione unica del Gruppo. L’acquisizione di HighPost Capital – società americana leader di private equity e venture capital fondata da David Moross e Mark Bezos – consolida ulteriormente la nostra posizione globale nei mercati privati e il nostro ruolo come piattaforma di consulenza multigenerazionale di riferimento”.