Azimut entra in Marocco con un investimento strategico in Red Med Asset Management e Red Med Securities

Azimut Holding rafforza la propria presenza internazionale con un investimento strategico in Marocco, attraverso l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in due società di Red Med Capital, una delle principali banche d’investimento indipendenti del Marocco. Questa partnership, si legge in una nota, rappresenta un altro passo significativo nella crescita globale del Gruppo, consolidando ulteriormente la sua leadership nell’offerta di soluzioni d’investimento innovative nei mercati emergenti e ad alto potenziale.

Con l’ingresso in Marocco, Azimut, primo e unico operatore italiano del risparmio gestito presente in 19 paesi del mondo, continua ad ampliare la propria presenza nei mercati in rapido sviluppo. Dopo il successo conseguito dal suo ingresso in Egitto nel 2019, questo investimento rafforza ulteriormente la presenza del Gruppo nella regione MENA e in Turchia, dove attualmente gestisce oltre € 5,8 miliardi di masse totali. L’operazione si inserisce perfettamente nella visione strategica del Gruppo, che punta a intercettare la crescente domanda degli investitori globali di accesso ai mercati africani ad alta crescita e ai mercati emergenti.