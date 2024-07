Astrazeneca, ricavi pari a 25,61 miliardi di dollari nel primo semestre 2024

Nel primo semestre del 2024 il gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca ha registrato ricavi pari a 25,617 miliardi di dollari, con un aumento del 15% a cambi correnti e del 18% a valuta costante. Solo nel secondo trimestre, i ricavi sono cresciuti del 13% a cambi correnti, raggiungendo i 12,938 miliardi di dollari.

Nonostante l’aumento dei ricavi, gli utili core per azione nel secondo trimestre sono diminuiti dell’8% a cambi correnti e del 3% a valuta costante, attestandosi a 1,98 dollari. Tuttavia, nel primo semestre, gli utili core per azione sono diminuiti dell’1% a cambi correnti ma sono aumentati del 5% a valuta costante, raggiungendo 4,03 dollari.

AstraZeneca ha rivisto al rialzo le previsioni di vendite e profitti per il 2024, aspettandosi un incremento compreso tra il 4% e il 6%. In base ai risultati ottenuti, il gruppo ha deciso di aumentare l’acconto sul dividendo di 7 centesimi, portandolo a 1 dollaro per azione.