Astm chiude il 2024 in forte crescita: fatturato a +13,5%

Astm, un nome di riferimento nella gestione di reti autostradali in concessione, ha concluso il 2024 con un importante incremento del volume d’affari, raggiungendo i 4,56 miliardi di euro. Questo dato rappresenta una crescita del 13,5% rispetto all’esercizio del 2023, trainata in particolare dai risultati ottenuti nel settore autostradale in Italia e Brasile, che hanno contribuito per 2,75 miliardi di euro.

L’Ebitda del gruppo si è attestato a 2 miliardi di euro, segnando un aumento dell’8,7%, mentre l’utile netto ha registrato un’impennata, passando a 460,6 milioni di euro dai 188,4 milioni del 2023. Tuttavia, l’indebitamento finanziario netto è salito a 8,2 miliardi di euro al 31 dicembre 2024, rispetto ai 6,5 miliardi dell’anno precedente.

Astm si conferma tra i principali player internazionali nel settore delle concessioni autostradali. In Italia, il gruppo ha investito 781,8 milioni di euro per il rinnovamento e la sicurezza di una rete autostradale che si estende per circa 1.100 km. In Brasile, gli investimenti sono ammontati a 588,9 milioni di euro, destinati allo sviluppo e alla sicurezza della rete.