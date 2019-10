Rendimento in salita per i BoT annuali assegnati all’asta dal Tesoro. Nel dettaglio sono stati collocati 6 miliardi di titoli con scadenza 14/10 2020, con rendimento a -0,219% in aumento di 1 centesimo rispetto all’asta precedente.

Bene la domanda che si è attestata a 9,9 miliardi di euro, con rapporto tra domanda e offerta pari a 1,65.