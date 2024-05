Argenx, Fabrizio Celia è il nuovo general manager per l’Italia

Argenx ha comunicato la nomina di Fabrizio Celia come nuovo general manager per l’Italia. Celia, con un’esperienza di oltre vent’anni nel settore farmaceutico, entra a far parte di una delle multinazionali più innovative e pionieristiche nell’ambito dell’immunologia e dell’ingegneria degli anticorpi. Il suo compito sarà quello di guidare l’accelerazione del piano di sviluppo e favorire l’accesso alla pipeline di Argenx in uno dei mercati più importanti d’Europa.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura in Argenx Italia. Ci concentreremo su una direzione chiara che punta sull’innovazione e sull’ampliamento della proposta di valore attraverso partnership strategiche con istituzioni, associazioni pazienti e società scientifiche. L’obiettivo è rendere accessibili ed effettivamente disponibili soluzioni all’avanguardia per i bisogni non ancora soddisfatti delle persone affette da gravi malattie autoimmuni”, ha dichiarato Fabrizio Celia in occasione dell’annuncio della sua nomina.