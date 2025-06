Apple, trattative con l’UE per evitare nuove sanzioni legate al Digital Markets Act

Apple si trova al centro di un’importante trattativa con le autorità di Bruxelles, mirata a rivedere le politiche del suo App Store. L’obiettivo è evitare l’applicazione di severe sanzioni imposte dall’Unione Europea.

La società di Cupertino è stata colpita da una multa di 500 milioni di euro a causa della violazione del Digital Markets Act, una legge cruciale dell’UE progettata per limitare il potere delle grandi aziende tecnologiche. Le autorità europee richiedono modifiche che permettano agli utenti di accedere a offerte al di fuori dell’App Store. Fonti vicine alla negoziazione, riportate dal Financial Times, indicano che Apple dovrà adeguare le sue regole entro due mesi dalla sanzione iniziale. La scadenza è fissata per giovedì, e il mancato rispetto potrebbe portare a ulteriori multe, che potrebbero raggiungere fino al 5% del fatturato medio giornaliero globale della compagnia.