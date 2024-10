Apertura in calo a Wall Street: Dow Jones cede lo 0,14%, Nasdaq scende dello 0,21%

Wall Street ha aperto in ribasso oggi, con gli investitori preoccupati per l’escalation delle tensioni in Medio Oriente che hanno già influenzato negativamente gli indici nella giornata di ieri.

In apertura l’indice Dow Jones ha perso 60,52 punti (-0,14%), l’S&P 500 ha ceduto 14,44 punti (-0,25%) e il Nasdaq è calato di 37,25 punti (-0,21%). Nel frattempo, il petrolio Wti al Nymex ha registrato un aumento del 3,48%, portandosi a 72,26 dollari al barile.