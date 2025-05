Antitrust su auto elettriche: avviate istruttorie su BYD, Stellantis, Tesla e Volkswagen

23/05 · 16:01

La borsa di Wall Street apre in ribasso, influenzata dalle dichiarazioni di Donald Trump sui dazi e dalle previsioni sui future statunitensi. Trump minaccia dazi del 50% sulle importazioni dall’Unione Europea e del 25% sui prodotti Apple non fabbricati negli USA. Nel contesto macroeconomico, attenzione sui dati delle vendite di case nuove. Indici Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq in calo.