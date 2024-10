Amplifon sigla nuovi finanziamenti sostenibili con UniCredit e CA Italia

Amplifon, leader nel settore delle soluzioni e servizi per l’udito, ha recentemente annunciato la sottoscrizione di due nuovi finanziamenti ‘sustainability-linked’ del valore complessivo di 250 milioni di euro. Questi accordi, della durata di cinque anni, sono stati conclusi con UniCredit, Cdp e CA Italia, come riportato in una nota ufficiale.

Nel dettaglio, Amplifon ha firmato un finanziamento di 200 milioni di euro con UniCredit e Cdp. Di questo importo, 100 milioni provengono da UniCredit per supportare le iniziative di sviluppo del gruppo, mentre i restanti 100 milioni sono stati co-finanziati da Cdp per sostenere gli investimenti in innovazione di Amplifon in Italia. In aggiunta, CA Italia ha contribuito con un finanziamento di 50 milioni di euro, garantito da Sace attraverso l’iniziativa ‘Garanzia Futuro’, destinato a promuovere l’implementazione internazionale del nuovo format dei negozi Amplifon.

Enrico Vita, CEO di Amplifon, ha dichiarato: “Questi finanziamenti sono legati ad alcuni degli obiettivi del nostro piano di sostenibilità e si inseriscono nel percorso di continua integrazione dei fattori ESG nella strategia operativa e finanziaria del gruppo”.