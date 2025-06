AMF Italia: Ventoruzzo, “periodo di grande fermento nel settore degli intermediari”

“Il convegno annuale segna l’avvio di un nuovo triennio dell’Associazione, dopo il rinnovo degli organi avvenuto a maggio. In un periodo caratterizzato da grande fermento nel settore degli intermediari, e di notevole attenzione verso lo sviluppo dei mercati e dei servizi di investimento, abbiamo scelto un tema di più ampio respiro, meno legato alle contingenze più immediate ma ricco di implicazioni sia sistematiche sia pratiche: come la nostra Costituzione – nel contesto della disciplina europea – guarda al risparmio. E qui, accanto al valore fondamentale della tutela, vi è però anche quello del suo impiego produttivo, del quale sia i risparmiatori sia le imprese hanno molto bisogno. Gli interventi dei relatori, autorevoli studiosi ed esponenti delle istituzioni, che ringraziamo della disponibilità, hanno consentito di sviscerare tutte le principali questioni, fornendo spunti innovativi e dimostrando ancora una volta la lungimirante attualità della Costituzione italiana. La stella polare che essa rappresenta deve essere guida sia dei processi di riforma che della applicazione e interpretazione delle regole, una guida viva e vitale non solo per regolatori e magistratura, ma anche per operatori ed emittenti”. Lo ha dichiarato Marco Ventoruzzo, Presidente di AMF Italia, a margine del convegno annuale di AMF Italia – Associazione Intermediari Mercati Finanziari (ex Assosim) “Costituzione e attività finanziarie: tra tutela del risparmio e competitività dei mercati”. Si tratta di un confronto tra accademici, giudici costituzionali ed esperti del settore per riflettere sul significato e sull’attualità dell’articolo 47 della Costituzione. Al centro del dibattito, il rapporto tra la funzione costituzionale della tutela del risparmio e le sfide poste oggi dallo sviluppo dei mercati finanziari, dalla regolazione europea e dalla sostenibilità.