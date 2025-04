American Airlines in rosso: perdita di 473 milioni nel primo trimestre 2025

Nel primo trimestre del 2025 American Airlines ha riportato una perdita netta di 473 milioni di dollari, un dato che evidenzia un peggioramento rispetto al passivo di 312 milioni registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi operativi della compagnia si sono attestati a 12,551 miliardi di dollari, rimanendo sostanzialmente stabili su base annua con una leggera flessione dello 0,2%.

La perdita operativa è stata di 270 milioni di dollari, un netto contrasto rispetto all’utile operativo di 7 milioni registrato nello stesso trimestre dell’anno scorso. Questi dati riflettono le sfide che la compagnia sta affrontando in un contesto di domanda incerta e costi del carburante elevati.

Guardando avanti, American Airlines ha previsto un eps adjusted per il secondo trimestre 2025 compreso tra 0,50 e 1 dollaro, basandosi sull’attuale domanda e sui costi del carburante, escludendo l’impatto di voci non ricorrenti.La compagnia ha tuttavia deciso di ritirare la sua guidance per l’intero anno, pianificando di fornire aggiornamenti man mano che le prospettive economiche diventeranno più chiare.