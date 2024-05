Amazon, al via entro il 2024 la sperimentazione delle consegne con i droni in Italia

Le consegne tramite droni stanno per diventare realtà in Italia. Durante il Festival dell’Economia di Trento, Pasqualino Monti, amministratore delegato di Enav, ha partecipato al panel intitolato ‘Infrastrutture strategiche tra gestione dei dati e sostenibilità’ e annunciato che “entro la fine dell’anno, Amazon sperimenterà la prima consegna di un pacco utilizzando i droni, e il futuro si muoverà in quella direzione”.

Questo sviluppo rappresenta un significativo passo avanti nell’utilizzo dello spazio aereo per le consegne, un obiettivo che sembrava difficile da raggiungere, ma che ora è a portata di mano. Le discussioni sono in corso con i principali attori del settore, come Poste Italiane e Amazon. Tuttavia, Monti ha sottolineato che i tempi per Poste Italiane saranno più lunghi, poiché i droni sono ancora in fase di studio. “Noi siamo pronti a facilitare l’uso dello spazio aereo nel modo più efficiente possibile”, ha aggiunto.