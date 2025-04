Alstom firmato contratto per fornitura nuova linea ad alta velocità in Turchia

Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, ha firmato un accordo con RESA Yapi Elektromekanik per la fornitura del Sistema di Catenaria Rigida Aerea (ROCS) per una sezione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità della Turchia che collegherà Halkali e Kapikule. Il sito Alstom di Valmadrera, si legge in una nota, sarà responsabile della progettazione, produzione e fornitura dei componenti ROCS, mentre Alstom Algeria parteciperà alla progettazione dell’installazione della catenaria sulla linea.