Alphabet valuta l’acquisizione di HubSpot

Alphabet, il gigante dietro Google, potrebbe essere interessato ad acquisire HubSpot, una rinomata azienda americana specializzata in software per il marketing online.

L’indiscrezione arriva da Reuters, che cita fonti vicine alla situazione. L’azienda con sede a Mountain View starebbe seriamente considerando di fare un’offerta per HubSpot, valutata a 32 miliardi di dollari.

Negli ultimi giorni Alphabet avrebbe tenuto incontri con i banchieri di Morgan Stanley per discutere i dettagli di un possibile acquisto. L’interesse di Alphabet in HubSpot segnala una potenziale strategia per impiegare una porzione del suo ampio tesoro di guerra, che ammonta a 110,9 miliardi di dollari alla fine del 2023, per rafforzare la sua presenza nel settore tecnologico.